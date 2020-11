Laura Borlini se despide y anuncia el final de su programa En exclusiva

Laura Borlini anunció el final del programa En exclusiva, donde se desempeñaba como conductora de televisión. La figura argentina se despidió del canal Panamericana TV que la albergó durante tres años.

Junto a las presentadoras Karla Tarazona y Mónica Cabrejos, agradeció a su equipo de producción por apoyarla en la emisión de los reportajes que presentó el magazine.

Aseguró que está abierta a nuevas oportunidades en la televisión, por lo que no le cierra las puertas a volver a un set con un nuevo formato.

“Ellos son mi gran equipo. Gracias a ustedes chicas por acompañarme en este último programa. Quiero despedirme alegre, contenta y esperando que volvamos a reencontrarnos. Hoy cerramos En exclusiva”, expresó Laura Borlini.

Luego, se dirigió al público que sintonizó el programa que era transmitido de lunes a viernes desde la 1.00 p. m. “Gracias a todos, gracias a ustedes por acompañarnos en estos tres años, gracias a todo el equipo, a Panamericana Televisión”, finalizó la conductora argentina.

Minutos después del anuncio, publicó a través de Instagram un divertido video de TikTok en el que aparece junto a sus compañeros de producción.

En una anterior publicación, compartió un mensaje a modo de reflexión sobre las etapas que acaban en la vida. “Solo el tiempo se encarga de acomodar las piezas, de determinar que va y qué no va, que encaja y que no, qué te hace feliz y que no... solo el tiempo”, escribió Laura Borlini.

