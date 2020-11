Fernando Armas: “Es vital e importante que el mundo sonría, más aún en esta realidad”

Fernando Armas celebró 30 años de carrera artística durante el último mes de abril. Tras su paso por el programa Yo Soy, entre el 2012 y 2014, el actor cómico regresó a fines de mayo a la televisión.

Ahora lo podemos ver en El reventonazo de la chola (América TV), junto a Ernesto Pimentel y Manolo Rojas. Fiel a su estilo, no perdió esa conexión con la imitación y continuó con su caracterización de las principales personalidades del país.

En conversaciones con La República, el también locutor de radio habló sobre sus últimas personificaciones en el programa. Así también se refirió al aporte del humor en la salud mental en estos tiempos difíciles.

- ¿Fue difícil imitar al presidente Sagasti? ¿Qué características del mandatario tomaste en cuenta para la personificación?

En sí todos los personajes tienen una característica particular. En este caso me favoreció la apariencia del presidente porque él es alto y delgado . Eso se contrastó con mi fisionomía. Luego la voz, no es tan aguda ni suave. Eso hizo que también me favorezca porque tengo ese registro.

- ¿Cómo eliges a los personajes?

La imitación se basa en la coyuntura. También en lo que representa cada uno. Gareca, por decir, es un personaje que está presente.

- ¿Te cuesta imitar algunos personajes?

En radio no se ve lo físico, prevalece la voz. Pero en la televisión se requiere que sea la apariencia más cercana. En este caso, con Sagasti sí se pudo.

- Durante estos 30 años de carrera artística, ¿cuáles fueron tus imitaciones más importantes?

Las imitaciones de los presidentes son las más celebradas.

- ¿Te sientes cómodo en El reventonazo de la chola?

Estoy desde mayo (en El reventonazo de la chola) y estoy feliz haciendo lo que me gusta, que es hacer reír. Estamos liderando los sábados. Tenemos un gran elenco, empezando con la cabeza de todo, Ernesto Pimentel. Llevamos alegría y humor a mucha gente en el país. Ahora es muy importante tener una buena salud mental, que se ha desquebrajado por la situación de la pandemia, la crisis laboral y de tantas cosas. Queremos que todo el producto sea para darles un bálsamo de alegría frente a la situación.

- ¿Qué tan importante es generar humor en estos tiempos difíciles por la pandemia? ¿Cuál ha sido tu rol como actor cómico?

Es vital e importante que el mundo sonría, más aún en esta realidad . El ser humano nunca debe perder el humor, así como la capacidad de volverse niño y reír.

