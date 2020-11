Diseñador peruano Edward Venero: “Nos falta construir un valor propio a la indumentaria”

Edward Venero nació en Cuzco y desde pequeño ha trabajado sin cesar para lograr sus sueños. Es diseñador y docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El empresario peruano se unió a Sanrio, compañía japonesa creadora del icónico personaje Hello Kitty, para crear una colección exclusiva por la celebración de su 60 aniversario.

La colección está inspirada en los quipus, representación de paisajes peruanos y el Mizuhiki, antigua forma de arte japonesa. Los diseños se presentarán este domingo 28 de noviembre a las 6.00 p. m. por Plus TV.

Sin embargo, Edward Venero conversó antes con La República, habló sobre el mundo de la moda en el Perú y la dura batalla que logró vencer contra el cáncer.

¿Cómo recibes la propuesta de la compañía Sanrio, de Hello Kitty?

Me dijeron: “Queremos hacer contigo una colección”. Cuando empezamos a ver todo lo que implica trabajar con una marca como Sanrio, llega la pandemia y se paralizó todo. Fue a finales de agosto que decidimos retomar el proyecto porque la celebración solo es este año (el 60 aniversario de Sanrio). Y creímos importante que parte del espíritu de Sanrio es celebrar la vida y más en un momento de pandemia.

¿Cuándo sale a la venta la colección en Perú? Cuéntanos más detalles sobre ello.

La colección está disponible desde el 30 de noviembre en Falabella del Jockey Plaza, el página de Falabella, en la tienda Vnro del Jockey Plaza y en nuestra web vnero.pe, esos son nuestros cuatro canales de comercialización. Son casi 57 diseños.

¿En cuál otro trabajo importante has plasmado la cultura peruana?

La cultura peruana es transversal al desarrollo de mi marca, ha estado presente siempre. Pero esta es la segunda colaboración tan grande que hago, la primera que hice fue con Nickelodeon para celebrar los 20 años de Bob Esponja.

Hablando sobre la cultura peruana en la moda, hay un tema importante que se ha debatido en estos últimos años: ¿cómo hacer para no caer en la apropiación cultural?

La apropiación cultural es un tema de investigación muy arduo en el sentido de que hasta qué punto vamos a poder crear un universo para nuestro consumidor. Hoy en día hemos entendido la importancia del espacio personal, previo a la pandemia eso no existía en el Perú. De la misma manera, nosotros como diseñadores hemos aprendido a aproximarnos a expresiones populares de otras personas, mientras haya una aproximación de respeto y consciente de lo que está pasando, podemos empezar a trabajar. Este es un tema muy sensible y muy importante a tener en cuenta, pero no debería paralizarnos.

¿Crees que tus raíces han influido de alguna forma en tu propósito de promover la identidad peruana?

Definitivamente, mi origen y mi formación profesional han aportado en crear un espacio de construcción de la identidad peruana desde la indumentaria.

¿Cómo encuentras la inspiración para tus diseños?

La inspiración es un valor importante, pero hoy en día el éxito de un proyecto es la investigación. Que sepas tú que las personas van a entender y consumir, no hay que olvidar que como diseñadores estamos trabajando para alguien, y este alguien es mi público.

De todos los logros que has alcanzado durante tu carrera, ¿cuál es el que te hace sentir más orgulloso?

El haber creado una especialidad de moda en la Universidad Católica del Perú (PUCP). Se está creando un espacio diferente para que los jóvenes puedan desarrollarse, el cual yo no encontré cuando estudiaba.

¿Para ti, es difícil ser diseñador de modas en el Perú?

Como toda expresión creativa necesita perseverancia, ha sido difícil y largo, pero también ha sido muy grato y divertido. Me demoró 10 años en abrir una tienda, pero creo que esos años fueron importantes para que la gente me consuma por lo que soy.

Existen muchos espacios de desarrollo. El Perú tiene una gran capacidad en el sector textil y confecciones, pero nos falta construir marcas, un valor propio a la indumentaria, ese es el trabajo de los futuros diseñadores.

¿Cuál es tu más grande aspiración como diseñador?

Mi mayor sueño en este momento es seguir vivo. El año pasado sucedió algo que cambió mi manera de entender las aspiraciones. Estaba en el lanzamiento de unas colecciones y me diagnosticaron cáncer, todo cambió, tuve que poner en pausa la marca un tiempo. Eso te ayuda a entender que lo más importante que tenemos es la vida, la familia y los amigos. No tiene precio, es invalorable. Ya voy un año libre de ello, felizmente lo superé.

