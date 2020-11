Carlos Vílchez dedica romántico mensaje a su pareja por su aniversario

Carlos Vílchez derrochó amor en redes sociales y le dedicó una tierna dedicatoria a Melva Bravo, con quien cumplió un año más de relación sentimental. La publicación de Instagram generó muchas reacciones entre los usuarios de la plataforma.

El actor de El wasap de JB no suele compartir muchas fotografías junto a su pareja, pero no dudó en hacerlo para conmemorar su aniversario, el cual celebró el pasado 26 de noviembre.

Además de publicar una romántica instantánea junto a la productora, el cómico también dejó un corto pero significativo mensaje: “Por más años juntos. Feliz aniversario amor”.

Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar. Fueron cientos los usuarios que utilizaron la plataforma para felicitarlo y desearle lo mejor en su romance con Melva Bravo.

“Se les ve muy bien juntos”, “Ella es la única dueña de tu corazón” y “Bellos, que cumplan muchísimos años más”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram.

Carlos Vílchez anunció públicamente su relación sentimental en enero de este año, e igualmente lo hizo a través de sus redes sociales.

A principios del 2020 presentó a su pareja mediante una fotografía y expuso en Instagram: “A ella no le gustan mucho las fotos, pero como me ama jamás me diría que no”.

Melva Bravo también forma parte del equipo de El wasap de JB, cumpliendo la función de asistente de producción. Según comentó el propio cómico, el amor nació en los estudios de grabación.

“Melva es una mujer extraordinaria, es inteligente, capaz, me ayuda en todo”, dijo.

