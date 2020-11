Camilo tras ser nominado al Grammy: “No hago cosas por puro marketing”

El cantante colombiano Camilo Echeverry continua celebrando su primera nominación a los Premios Grammy Adwards 2021 gracias a su disco Por primera vez.

El artista de 26 años brindó una entrevista a EFE donde reveló cuál es su secreto para alcanzar el éxito luego del estreno de su canción más popular, “Tutu”.

“La honestidad es con lo que yo trabajo y lo que se ve reflejado en mis canciones. No hago cosas por puro marketing, sino desde los sentimientos más sinceros que tengo en cada momento, por eso estoy orgulloso. Mi género es la honestidad y eso ha hecho que los premios que recibo sean mejores”, expresó Camilo sobre su nominación al Grammy.

Para el cantante, uno de sus sueños se cumplió al escuchar su nombre en la lista de nominados. Días antes de ello, fue galardonado con un Latin Grammy por el exitoso tema “Tutu”; sin embargo, no pensó que se llevaría una gran sorpresa en los Grammy de Estados Unidos.

“Cuando me enteré, no podía creerlo. Desde chiquito veía los premios por la televisión, pero nunca me imaginé estar nominado a uno de ellos. Para mí es todo un regalo, pero, sobre todo, lo es para mi familia y mi esposa. Mis padres remaron tanto para que yo pudiera dedicarme a esto, que es todo un sueño la verdad. Significa mucho para mí verles orgullosos”, agregó.

“Yo me acuerdo sentado chiquito viendo a Ricky recibir Grammys americanos, yendo a recogerlo, hablando en inglés, y no entendía nada. Pero yo me decía que algo muy importante debe estar diciendo si está allá con toda esta gente tan importante, y ni siquiera tuve la valentía de soñar que yo sería esa persona algún día”, contó.

Además de cantante, Camilo Echeverry es compositor. Escribió canciones para reconocidos artistas como Juanes, con “Pa dentro”; el famoso “Sin pijama”, de Becky G, o “El clavo”, de Maluma y Prince Royce.

