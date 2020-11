Camilo Echeverry revela detalles detrás de su exitoso tema “Vida de rico”

Camilo es uno de los artistas que ha conquistado a sus fans al contar en sus canciones parte de sus anécdotas vividas, así como lo hizo al mostrar su pedida de mano y relación con el tema “Medialuna” y su luna de miel con “Favorito”.

Esta vez, su exitoso single “Vida de rico” plasma cómo fue la búsqueda de su propio hogar. En una entrevista por su nominación al Grammy, el cantante contó los detalles de este hit.

“Esta canción es la banda sonora de esa búsqueda de nuestro primer lugar físico, de nuestra primera ilusión de tener un hogar, una casa y quedó todo plasmado con el vídeo. Desde cómo firmamos los papeles de la compra, hasta cómo la restauramos porque tenía goteras, todo lo que aparece y canto es real y honesto”, confiesa el colombiano, quien añade que no había mejor ritmo que la cumbia para plasmar todas esas emociones.

Por ello, muchos de sus seguidores tenían curiosidad si próximamente, junto a Evaluna, iban a sorprender con la noticia de un nuevo integrante a la familia, por su canción “Bebé”. Sin embargo, Echeverry descartó convertirse en padre por el momento.

“Me di cuenta tarde cuando puse nombre a la canción -apunta entre risas-, pero no de momento no se refiere a aumentar la familia”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.