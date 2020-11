Yo soy: Tommy Portugal imita a Eros Ramazzotti cantando “Otra como tú”

Yo soy presentó una gala más de su temporada número 28 y, en esta ocasión, sorprendió a su público con una participación especial del cantante Tommy Portugal.

Este jueves 26 de noviembre, el cumbiambero acudió al programa de imitación de Latina para imitar al baladista Italiano Eros Ramazzotti interpretando el clásico tema “Otra como tú”.

Durante su presentación, Tommy Portugal sorprendió al jurado de por su caracterización y por la gran similitud de voz con el artista original que logró gracias a la impostación vocal.

Al final del show, el artista se mostró muy entusiasmado y confesó que, desde hace mucho tiempo, había considerado pisar el escenario de Yo soy. “Quiero agradecer por la invitación. Siempre veo el programa y siempre pensé a quién podría imitar si en algún momento (participaba) y bueno no soy imitador, pero dije Eros Ramazzotti”, comentó. “Hago la de Melcochita y no lo vean”, añadió, en son de broma.

Katia Palma felicitó al cantante de cumbia por el talento y profesionalismo que demostró al asumir el reto de imitar a uno de las figuras más resaltantes de la música a nivel mundial.

“No me sorprende la calidad de artista que es mi amigo Tommy Portugal, lo que si me ha sorprendido es la caracterización”, señaló. “Me encantó la imitación, nos has sorprendido, esperemos verte aquí en otra oportunidad”, agregó.

Finalmente, Tommy Portugal dijo que estaría dispuesto a participar en Yo soy, si es que el programa inaugurara una temporada exclusivamente para famosos. “Sí, porque me he sentido cómodo, la he pasado bonito”, expresó.

El intérprete celebrará sus 20 años de vida artística el próximo sábado 28 de noviembre a las 6:00 p.m. El evento será transmitido por el Facebook oficial de radio Nueva Q.

