Poly Ávila se va del Perú tras ocho años: “Es momento de partir”

Poly Ávila ha sido una de las extranjeras que decidió venir al Perú en busca de un futuro mejor. Ahora, tras ocho años en nuestro país, durante los que tuvo la oportunidad de participar en conocidos programas de televisión, como Bienvenida la tarde y Combate, y de conducir el reality Comando, la argentina ha tomado la difícil decisión de retornar a su país natal, según confirmó en Instagram.

“Estoy recibiendo tantos mensajes, tan bellos mensajes y estoy muy emocionada... Faltan ocho días para que me vaya. Son ocho años en los que conocí gente maravillosa”, expresó mediante un video.

Además, Poly Ávila confesó que la pandemia la ayudó a meditar y elegir dejar nuestro país para poder estar nuevamente al lado de su familia. “Hace un tiempo que tenía esta idea en mente y creo que la pandemia terminó de convencerme... No es fácil porque tengo muchos amigos y amigas acá, pero extraño mucho a mis abuelos, a mis papás”, detalló la exintegrante de Combate.

“Habiendo cumplido 29 años (...), hay cosas que capaz que empiezan a pesar un poco más que lo económico, tu carrera o tu chamba, como las amistades y el amor verdadero, como el amor de la familia”, añadió.

Poly Ávila agregó que, a pesar de algunas malas experiencias, se lleva un lindo recuerdo de las amistades que hizo en el Perú.

“A pesar de cosas que me pasaron, que todavía me duelen, tengo siempre palabras bonitas con toda la gente que conocí acá en Perú, con todos los que me siguieron desde el día 1. Es momento de partir y yo estoy muy entusiasmada”, manifestó.

