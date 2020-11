Michelle Soifer supera los tres millones de seguidores en Instagram

Michelle Soifer se encuentra muy entusiasmada, pues, hace solo unos días, superó la cifra de tres millones de seguidores en Instagram.

En su última publicación en la citada red social, la competidora de Esto es guerra compartió una serie de fotos que realizó para celebrar este nuevo logro.

“Hace unos días llegue a los tres millones. No se imaginan la felicidad que tengo. Siento que todo se va acomodando como tiene que ser y las piezas van encajando. No hay mal que por bien no venga. Tengo un equipo increíble y se verán los resultados”, escribió la chica reality, en la descripción del post donde aparece posando junto a decenas de globos de color oro rosa y plateado.

El post de Michelle Soifer en Instagram superó los 68.000 ‘me gusta‘ y obtuvo cientos de comentarios en los que reconocidas figuras del entretenimiento peruano, como Jota Benz, Patrick Romantik y Camila Diez Canseco, felicitaron a la también empresaria por esta meta cumplida.

Michelle Soifer aclara relación con empresario Gil Shavit

Hace unos días, tras la difusión de un informe emitido por Magaly TV, la firme, Michelle Soifer explicó que tiene una relación puramente laboral con el empresario israelí Gil Shavit.

“Desde hace cuatro meses vengo trabajando, para retomar mi carrera musical, por todo lo alto, junto con la disquera Monumental Music. Este nuevo sello discográfico del empresario Gil Shavit y del productor cubano Jefry Lozano, me ha permitido volver a la música, que es una de mis grandes pasiones”, detalló la chica reality en la carta publicada en sus redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.