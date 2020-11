Alisson Lozz revela que está perdiendo la vista

Alisson Lozz, conocida por su participación en la telenovela infantil Misión S.O.S, sorprendió a sus seguidores al revelar que está perdiendo la vista.

La recordada actriz mexicana comento sobre su problema de visión a través de una transmisión en vivo de Instagram.

La artista contó que, desde que estaba en primaria, lo que más deseaba al cumplir la mayoría de edad era poder realizarse una cirugía láser para corregir sus problemas de visión. Sin embargo, su sueño se truncó de la noche a la mañana con un inesperado diagnóstico.

“Me dijeron: ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía”, narró.

“Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía, y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o, a los 30 (años), más o menos, iba a quedar ciega, y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega”, explicó la intérprete.

Ante ello, Alisson Lozz optó por buscar otras alternativas para darle una solución a su problema.

“Vine a Estados Unidos a corroborar, fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo”, indicó. “Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria; entonces, yo quería operarme, era lo que más deseaba”, añadió.

“Tengo mi iPhone y es el plus, pero aun así ya mis ojitos no me dan. Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 (...) no iba a ver nada y así. Tengo 28: faltan dos para no ver nada. Esperemos que la tecnología avance más”, expresó.

