‘Aislados’, una nueva forma de hacer TV

“Es para mayores de edad. Si te gustan las series fresas o ligeras, no la veas, esta es una historia de intriga, fuerte, oscura, no es para menores ni para cucufatos”. Con estas palabras, el director Gino Tassara describe a ‘Aislados’, serie basada en la pandemia del Covid-19, el estado de emergencia nacional y la orden de inmovilización en el Perú.

Protagonizada por Fernando Bakovic, Junior Silva, Rossana Fernández-Maldonado, Carlos Mesta, Mónica Torres, Edith Tapia, Alexandra Graña, Marisa Minetti, entre otras figuras, la historia de Sinargollas Producciones se rodó durante cuatro meses en total confinamiento y se emitirá, desde mañana, a través de Movistar Play.

“Todo tiene el contexto de la pandemia que se vivió en la fase uno y gira en torno a los hechos de corrupción en el sector salud, y como todos los personajes se ven involucrados en esta mezcla de crisis sanitaria y corrupción”, explicó Tassara.

“El primer día que me tocó grabar, me moría de miedo... Mandé a mis hijas donde mi mamá. El equipo era mínimo y todo con cuidado al extremo. Incluso, usé mi propio maquillaje y a medida que pasaban las horas me iba sintiendo más tranquila”, recordó ayer por Zoom Rossana Fernández-Maldonado.

Por su lado, Jorge Vilela de Rutte, también director, señaló que: “Esto ha sido como grabar tres películas en cuatro meses. Trabajar con estos protocolos, con medidas de seguridad, ha sido un total reto. Estar con los actores por separado fue difícil. Es una nueva forma de hacer cine”.

Sobre las negociaciones con Movistar Play, Tassara señaló que “Movistar Play aceptó el reto en medio de la cuarentena, cuando nada se reabría, en julio. Cuando los actores estaban sin posibilidad de trabajo, se apostó por contenidos de ficción. Es un obra audiovisual basada en lo que vivimos los peruanos en esos días de confinamiento. ‘Aislados’ nos enseña una nueva forma de hacer televisión, coordinando todo por Zoom: con Argentina para grabar con Marisa Minetti, con México con Lucía Covarrubias (ganadora Gaviota de Plata) para la música. Más de cinco horas de ficción. Saldremos a la 10:00 de la noche y cada viernes se emitirán tres capítulos”.

