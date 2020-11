Tito Nieves revela que Daniela Darcourt conversó con Marc Anthony

¡En su mejor momento! Daniela Darcourt está atravesando por una buena etapa en su carrera musical. Recientemente, logró reunirse con Tito Nieves, por primera vez, con quien estrenó una canción a dúo hace unos meses.

Días antes, la cantante viajó a Estados Unidos para conocer al reconocido salsero, quien la está apoyando para internacionalizar su música.

Por ello, en Magaly TV, la firme se supo que tuvo una conversación con Marc Anthony, quien es muy cercano con el intérprete de “Fabricando fantasías”.

“Marc Anthony, te lo dije, ella está aquí, mira que bella es Daniela Darcourt, para que la apoyes también”. “El otro día tuve el placer de hablar con él, en una hora nocturna, y conoció a Daniela vía teléfono”, señaló Tito Nieves en un live de su cuenta de YouTube.

Ante ello, Magaly Medina no pudo ocultar su emoción por la posibilidad de que pueda realizarse una colaboración musical entre Daniela Darcourt y Marc Anthony.

“¿Han visto? Le presentó por teléfono a Marc Anthony. Qué lindo sería que una artista peruana haga un featuring con Marc Anthony”, expresó.

Por otro lado, Tito Nieves no escatimó en halagos para la salsera. “Ella es la consentida mía, lo digo públicamente, lo digo en donde quiera. Me siento tan orgulloso que Dios me la puso en mi camino porque hace tiempo estaba buscando a una persona así”, expresó el intérprete de “Fabricando fantasías”.

