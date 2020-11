Shah Rukh Khan a Diego Maradona: “Hiciste que el fútbol fuera más hermoso”

Shah Rukh Khan utilizó su Instagram oficial para dedicarle un sentido mensaje a Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco este miércoles 25 de noviembre.

En su publicación, el actor de Bollywood, conocido por participar en películas como Mi nombre es Khan o Kabhi Khushi Kabhie Gham, elogió el talento y el trabajo del astro del fútbol a lo largo de toda su carrera. Además, confesó que, al igual que miles de personas, extrañará al excapitán de la selección albiceleste.

“Diego Maradona, hiciste que el fútbol fuera aún más hermoso. Te echaremos mucho de menos y que entretengas y cautives en el cielo como lo hiciste en este mundo. Descansa en paz”, fueron las palabras que compartió Shah Rukh Khan en Instagram.

En poco más de tres horas, la publicación del actor superó los 200.000 ’me gusta’ y obtuvo miles de comentarios con los que sus fans le agradecieron las palabras que dedicó a quien se convirtió en uno de los grandes íconos del fútbol.

La tarde del miércoles 25 de noviembre, a horas de confirmarse la muerte de Diego Armando Maradona, los hermanos Liam y Noel Gallagher le dedicaron emotivos mensajes de despedida al exfutbolista.

“Descansa en paz, Maradona, el más grande de todos los tiempos. Ningún buen futbolista se le acercará”, expresó Liam Gallagher en su cuenta de Instagram, mientras que Noel escribió en su Twitter: “Buenos Aires 97. ¡Qué vida! ¡Qué leyenda! (Él estaba bajo arresto domiciliario en ese momento)”.

Buenos Aires ‘97.

What a life.

What a legend.

(He was under house arrest at the time!!) pic.twitter.com/7TIcTBSP2b