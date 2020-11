Maricielo Gamarra: “Detrás del Miss Perú existen propósitos de vida”

El próximo 29 de noviembre, se llevará a cabo la coronación del Miss Perú 2020. En un principio, fue postergado debido a la crisis política de hace unas semanas; sin embargo, este domingo será la fecha definitiva para conocer a la futura representante del Miss Universo.

La República conversó con Maricielo Gamarra, Miss Tarapoto 2014, quien quedó dentro de las tres finalistas del certamen. Ella nos contó sobre las motivaciones que la llevaron a participar del concurso de belleza.

Debido a la pandemia, los certámenes de belleza en nuestro país se han reinventado realizándose de manera virtual. Muchos tuvimos que adaptarnos a esta realidad. En ese sentido, ¿qué ha sido lo más difícil durante esta preparación para el Miss Perú 2020?

Para mí, lo más difícil fue hacer las cosas sola. En todo este tiempo no tuve a un director constantemente. Hacía las cosas con mis propios medios, buscando quién nos podía grabar y tomar fotos. Eso fue lo más complicado. También, adaptarme a este nuevo sistema de entrevistas online. Yo estoy acostumbrada a desenvolverme con las personas, estar presencialmente. Volcarme a este medio y hablarle frente a una pantalla fue un poco complejo al inicio.

¿Qué lecciones aprendiste durante tu niñez y que, hasta el día de hoy, influye en tu vida de manera positiva?

Creo que he aprendido a no buscar la validación de las demás personas. No estar buscando la aceptación del resto o pensar en las opiniones de otros cuando las cosas no te hacen feliz. Buscar siempre a donde te lleve tu corazón. Esas son las cosas que yo siempre he seguido desde niña. Busqué estudiar la carrera que me gusta, como Comunicaciones. Siempre me llamaba la atención todo lo relacionado con el mundo audiovisual.

Y a lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido el mayor error que cometiste, cómo lo corregiste y qué has podido aprender de ello?

Uno de los errores que yo cometí fue no ser el centro de mi vida. A veces estamos desgastando nuestra energía o tratando de complacer a alguien sin pensar en uno mismo. Creo que cuando sueltas eso y logras decir ‘soy primera en mi vida’, logras una conexión contigo misma, un alivio emocional. Yo soy la dueña de mis propias decisiones. Esa es mi lección de vida.

Fuiste coronada Miss Tarapoto en el 2014 y recientemente Miss Perú San Martín (que también representas a la región en este concurso). Si obtienes la corona, ¿qué acciones propondrías para un mejor desarrollo de tu región?

Mi región se caracteriza por la producción del cacao y café. Pero a mí me gustaría mucho volver a reactivar el turismo, que se ha dejado de lado por la crisis. Hablar con las municipales de cada provincia del departamento y ver la forma en que puedan llegar los turistas. Estas acciones las propondría para mejorarla económicamente. También, seguir con mi ONG Perú sin anemia. Se ha dejado de lado la nutrición y alimentación en la selva.

¿De qué forma contribuirían a superar la crisis que nos está dejando la pandemia?

Contribuiría fomentando un adecuado seguimiento de las personas que tuvieron o tienen la COVID-19. Aún no hemos salido de esta pandemia. Si bien ya viene la vacuna, aún hay mucho contagio. El Ministerio de Salud hace el seguimiento, pero creo que (yo) sería una opción más. Otra, los cuidados en la prevención. Lavado de manos, distanciamiento social, etc. Quiero que esa información llegue a los lugares vulnerables, donde no hay acceso a la digitalización.

¿Qué le dirías a quienes piensan que ya no deben de existir los concursos de belleza?

Hay mucha cuestión sobre eso, creen que los concursos de belleza minimizan a la mujer por exhibirse y modelar en traje de baño, ¿por qué hay ese pensamiento de atacar a la parte por el todo? (...) Detrás de todos estos concursos de belleza (como Miss Perú) existen propósitos de vida y trabajo por un cambio social. Una Miss Perú representa al país.

¿Cuál ha sido la mayor razón que te motivó a participar de un concurso de belleza?

Siempre me gustaron y llamaron la atención (los concursos de belleza). Mis amigos y familia me motivaron de cierta forma. Yo lo veía algo muy lejano, pero me dijeron: ‘Maricielo, creemos que sí la podrías hacer’. Ese empujón era el que necesitaba. También me motivó el hecho de poder lograr cambios sociales, porque nosotras tenemos mucha voz y llegada. Incluso desde ahora. Detrás de un sueño personal hay un sueño colectivo. Enorgullece representar a una región para poder lograr cambios en mi comunidad.

¿Qué es lo que harías primero en el hipotético caso de que obtuvieses la corona?

Seguir con la iniciativa que empecé hace un par de meses. Decidí crear este proyecto para ayudar en el crecimiento integral de los niños. Mostrar que de eso depende el futuro de nuestro país. Hice algunas actividades sociales en Lima porque, por el tema de la pandemia, no he podido viajar (a San Martín). Llevé ayuda a Carabayllo y estuve creando algunas recetas sobre cómo podemos incluir hierro en los alimentos de los infantes. Si los niños crecen bien, tendrán buen desempeño escolar.

