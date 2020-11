Los Premios Grammys 2021 se encuentran en el ojo de la tormenta luego de que el cantante The Weeknd los acusara de corrupción. Esto debido a que el artista no fue nominado en ninguna categoría, pese a alcanzar éxitos musicales este año con su álbum After hours.

El intérprete de “Blinding lights” y “Starboy” lanzó un fuerte comentario a través de sus redes sociales. “Los Grammys siguen siendo corruptos. Me deben a mí, mis fans y la industria, transparencia”, escribió Abel Makkonen, nombre original del cantante.

En cuestión de minutos, The Weeknd se convirtió en tendencia en Twitter y le cayó una serie de críticas a los Grammys Awards 2021.

En medio de la polémica, el presidente interino y director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Mason Jr., emitió un comunicado en el que se refirió a la acusación de corrupción.

“Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no estar nominado. A mí también me sorprendió y puedo comprender lo que está sintiendo. Su música este año ha sido excelente, y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración”, señaló.

“Desafortunadamente, cada año hay menos nominaciones que el número de artistas que se las merecen. Pero como el único premio de música que sigue siendo votado entre compañeros, continuaremos reconociendo y celebrando la excelencia en la música al mismo tiempo que tratamos de dar a conocer a los muchos artistas increíbles que forman nuestra comunidad a nivel global”, finalizó.

Además, descartó que existan problemas de negociación entre los Premios Grammy y The Weeknd, debido a que él fue anunciado para ser la figura principal del Super Bowl 2021.

“Nos emocionamos cuando descubrimos que actuaría en el próximo Super Bowl, y nos hubiera encantado que también actuara en el escenario de los Grammy el fin de semana anterior. Para ser claros, la votación en todas las categorías terminó mucho antes de que se anunciara la actuación de The Weeknd en el Super Bowl, por lo que de ninguna manera podría haber afectado el proceso de nominación”, declaró para el portal TMZ.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.