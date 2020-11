Diego Armando Maradona murió este miércoles 25 de noviembre a los 60 años. La noticia impactó a nivel mundial y motivó a que deportistas, artistas y demás figuras públicas que compartieron algún instante con el astro del fútbol le dedicaran unas palabras de despedida a través de sus redes sociales. Los hermanos Liam y Noel Gallagher fueron algunos de ellos.

En horas de la tarde, los exintegrantes de la banda Oasis escribieron emotivos mensajes para darle el último adiós al excapitán de la selección albiceleste. Lo más curioso fue que, para ello, ambos compartieron una foto donde aparecen juntos al lado del también entrenador.

”Descansa en paz, Maradona, el más grande de todos los tiempos. Ningún buen futbolista se le acercará”, fue la descripción que colocó Liam Gallagher en el post que publicó por medio de su Instagram.

Por otra parte, Noel Gallagher utilizó la leyenda: “Buenos Aires ’97. ¡Qué vida! ¡Qué leyenda! (Él estaba bajo arresto domiciliario en ese momento)”.

Buenos Aires ‘97.

What a life.

What a legend.

(He was under house arrest at the time!!) pic.twitter.com/7TIcTBSP2b