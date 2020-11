Gloria Estefan confiesa que no pudo hacer música tras la muerte de su madre

Gloria Estefan abrió su corazón y habló sobre el profundo dolor que sintió cuando su mamá murió en 2017.

Durante el más reciente episodio de Red table talk: the Estefans, la artista y sus hermanas conversaron con el experto en duelo David Kessler, autor de Finding Meaning: The Sixth Stage of Grief, para tocar este tema tan delicado.

Gloria Estefan se sinceró y dijo que para ella fue muy difícil volver a grabar música.

“No pude grabar mi álbum durante más de un año”, compartió, y admitió que rechazó su último álbum, Brazil305, porque estaba muy dolida, a pesar de que tuvo la oportunidad de despedirse de su madre rodeada de toda su familia.

En otra parte de la charla, Gloria Estefan señaló que está segura de que los muertos siempre están acompañando a sus seres queridos que aún permanecen en la tierra.

“Abre los ojos a los mensajes que tus seres queridos te están dando constantemente. Creo firmemente que hay un millón de formas, y siempre será de una forma que solo tú sabrás y reconocerás. Nos han ayudado a superar los momentos más difíciles, incluso cuando ya no estaban”, señaló.

Cabe recordar que la madre de la reconocida artista Gloria Estefan, la señora Gloria Fajardo, falleció el 13 de junio del 2017 a los 88 años de edad, como consecuencia de un deterioro progresivo de su salud ligado a los problemas gastrointestinales, que la llevaron a ingresar en un hospital de Miami semanas antes de partir.

“Esta noche (13 de junio del 2017) perdimos a mi queridísima madre, la inigualable Gloria Fajardo. Se fue llena de paz y rodeada de sus hijas, nietos, yernos, sobrina, las tres muchachas que la cuidaban con tanto cariño, familiares y sus amigas más cercanas. Yo sé que fue exactamente como ella quería partir de este mundo, rodeada de amor y de las personas que representaban a tantos que fueron especiales en su vida”, comunicó en aquella oportunidad la intérprete.

