Diego Armando Maradona: El día que estuvo junto a Queen en concierto

En la década de los años 80, Queen alcanzó un notable éxito, por lo que consiguió presentarse en importantes escenarios internacionales y, de esta manera, llevar su música a millones de personas en todo del mundo. Durante el último concierto de su gira por Argentina, la banda inglesa presentó un espectáculo inolvidable, pues tuvo como invitado especial a nada menos que Diego Armando Maradona.

Este memorable suceso tuvo lugar el 8 de marzo de 1981, en el estadio de Vélez Sarsfield, en la ciudad de Buenos Aires y se desarrolló específicamente durante el encore del show, cuando el grupo liderado por Freddie Mercury había llegado a la canción número 22. Este fue el diálogo que se dio sobre escena:

Freddie Mercury: “I’d like to introduce a friend of yours: Maradona (Me gustaría presentarles a un amigo suyo: Maradona)”

Maradona: “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo”.

En ese momento, Diego Armando Maradona tenía apenas 20 años, pero ya se había consagrado campeón con la selección juvenil de Argentina y había debutado con Boca Juniors, por lo que gozaba de gran popularidad y, por supuesto, de la admiración de los ingleses.

Cabe precisar que el concierto donde compartieron Maradona y Queen se desarrollo antes de que se iniciara la Guerra de las Malvinas, conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido.

Queen se despide de Diego Armando Maradona

Tras enterarse de la muerte de Diego Armando Maradona, Queen despidió al astro del fútbol con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Descanza en paz, leyenda del fútbol Diego Armando Maradona”, se lee en la publicación que fue acompañada por una foto de aquel memorable concierto donde compartieron con el campeón mundial.

