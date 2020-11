Yiddá y Julián Zucchi recaudaron más de S/ 24.000 para heridos en protestas

Yiddá Eslava y Julián Zucchi comunicaron a sus seguidores la cantidad que pudieron recaudar en la colecta virtual a favor de los heridos en las diferentes manifestaciones. La famosa pareja organizó un Cyberton y se comprometió a donar el dinero a seis muchachos que se vieron afectados por la represión policial en las mencionadas protestas.

A través de un video en Instagram, los protagonistas de Sí, mi amor anunciaron que han recolectado 24.278 soles y agradecieron a sus seguidores por la generosidad que mostraron en el evento online.

“Como peruana no puedo ser ajena a la situación tan complicada por la que atraviesa nuestro país, no puedo mirar al lado y hacerme la que no veo cuando está en mis manos la posibilidad de ayudar aunque sea con este granito de arena. Gracias a todos los que apoyaron, ya que juntos logramos esto”, escribió Yiddá Eslava en la plataforma social.

En el clip se detalla que el monto fue repartido equitativamente entre las familias de Albert Ñahui, Yoel Meylle, Percy Pérez, Alex Flores, Lucio Suárez y Jon Cordero.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones y comentarios. Cientos de cibernautas agradecieron a los actores por no ser ajenos a la realidad nacional y organizar la actividad virtual.

“Que bueno. Gracias por el apoyo dado y el empeño para que la gente noble colabore para los chicos que se encuentran en esta terrible situación”, “Me pareció genial esta actividad. Gracias por sumarse al apoyo”, “Ojalá otros famosos pudieran aprovechar sus redes sociales para replicar su iniciativa”, se lee en Instagram.

