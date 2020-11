The Weeknd se pronuncia al no ser nominado en los premios Grammy 2021

El 24 de noviembre, el cantante canadiense The Weeknd acusó de corrupción a la organización de los premios Grammy, después de que se hiciera evidente su ausencia en la lista oficial de nominados para recibir el gramófono en 2021.

The Weeknd, una de las estrellas que domina la escena musical actual y lidera la lista de éxitos, recurrió a su cuenta de Twitter para alzar su voz de protesta contra The Recording Academy.

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria la transparencia”, escribió el intérprete de “Blinding lights” y “Can’t feel my face”.

Ante la gravedad de su denuncia el tweet se volvió viral, y no pasó mucho para que fuera refutado por Harvey Mason Jr., presidente y director ejecutivo interino de The Recording Academy.

“Para The Weeknd, en cada año solo tienes una cierta cantidad de personas a las que puedes nominar para cada categoría. No hay ‘desaire a esta persona’ o esa persona. Se trata de ‘intentar encontrar la excelencia’. Además, debe recordar que el comité no puede votar sobre algo que no está allí”, dijo el ejecutivo a Variety.

A su vez, Variety y TMZ señalan, según sus fuentes, que la ausencia de The Weeknd en la lista de nominados está relacionada con la elección del artista canadiense a presentarse en el medio tiempo del Super Bowl en lugar de los Grammy.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.