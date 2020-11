Shakira se emociona con regalo de Gwyneth Paltrow: “Dios mío, gracias”

Muy poco se sabía de la amistad entre Shakira y la ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow. Sin embargo, una reciente publicación de la cantante dejó evidenciado el acercamiento que tienen.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete del “Waka waka” compartió un regalo que le hizo llegar la exesposa de Chris Martin.

Resulta que Gwyneth Paltrow envió a Shakira un sartén color rosa, el cual emocionó mucho a la barranquillera, quien aprovechó para hacer bromas sobre su falta de conocimiento en el arte culinario.

“¡Dios mío, gracias Gwyneth Paltrow por los utensilios de cocina más lindos que he tenido! Una vez que te conviertes en cerámica, no tóxica y rosa ¡nunca regresas! Ahora solo necesito que alguien me enseñe a cocinar”, escribió la cantante, quien hace poco presentó al nuevo miembro de su familia, en su red social acompañada de dos fotos donde se lució con el regalo.

Los seguidores de Shakira tomaron con humor su revelación sobre su poca experiencia en la cocina y bromearon con ayudarla en lo que necesitara.

“Qué hermoso regalo”, “Tan lindo”, “Si quieres te doy clases gratis”, “Te puedo enseñar a cocinar”, “Me encanta ese obsequio”, “Aquí tienes un chef”, fueron algunos de los mensajes que los fans le escribieron a la celebridad.

Cabe mencionar que últimamente Shakira está muy pendiente de sus redes sociales y comparte los deportes favoritos que hace. Uno de los que ya domina es el surf.

La colombiana compartió un video donde se le vio practicante con una tabla en el mar de las islas Maldivas, lugar que ella y Gerard Piqué eligieron para pasar vacaciones junto a sus dos hijos.

