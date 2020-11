Natalia Salas a su bebé: “Te esperamos con ansias, amorcito nuestro”

La actriz peruana Natalia Salas cuenta los días que faltan para convertirse en madre por primera vez. Al cumplir las 34 semanas de embarazo, la popular ‘Andrea’ de Al fondo hay sitio quiso compartir con sus seguidores en Instagram un tierno mensaje dirigido a su bebé.

“Cada día que pasa estoy más cerca de mi gran cita a ciegas, mi cita con Leandro. Ese momento que hasta ahora solo existe en mis sueños. Ese momento que también me quita el sueño. Que me acelera el corazón y me llena los ojos de lágrimas, lágrimas de emoción y amor”.

“El amor más puro y desinteresado que experimenté jamás. ¿Alguna vez pensaste que podrías dar tu vida por alguien? Yo lo pienso y siento ahora”, aseveró Natalia Salas.

“Ahora que veo mi barriga moverse, ahora que siento mi barriga moverse. Cuando lo veo gracias a las ecografías. Y cuando sueño con él. A veces siento en el pecho esa adrenalina que se siente cuando te vas a subir a una montaña rusa o cuando suenan los primeros acordes del musical que estoy a punto de estrenar”, agregó.

“Todos los días agradezco por este hermoso regalo que llevo dentro de mí. Mi bebé. Mi hijito. Mi Leandro. Te esperamos con ansias, amorcito nuestro”, dijo, refiriéndose a ella y su pareja Sergio Coloma.

La artista de 33 años concluyó su post en Instagram pidiendo: “Que Dios y sus ángeles hagan tu llegada tan amable y hermosa como has hecho tu estadía en mi cuerpo, cuerpo que compartiremos por un mes más, te amamos”.

