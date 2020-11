La banda de rock Bon Jovi transmitirá de manera gratuita su concierto On A Night Like This, donde presentará las canciones de su nuevo disco 2020. El documental filmado en Nashville marca la primera vez que que el grupo muestra su reciente trabajo musical en vivo, y estará disponible a través de su cuenta oficial de Facebook el viernes 27 de noviembre a las 6 p. m. (Hora peruana).

“El 2020 es el momento más interesante de nuestras vidas y estuve aquí para ser testigo”, se oye decir a Jon Bon Jovi en el teaser promocional de On A Night Like This. De esta manera, el músico tocará el disco número 15 de toda su carrera al lado de la banda estadounidense de rock.

A través de Twitter, Bon Jovi invitó a todos sus seguidores a conectarse y disfrutar del show especial que vienen preparando. “En una noche como esta ¡Bon Jovi 2020 está a solo una semana! No se pierda el estreno el próximo viernes”, se lee en el mensaje.

Por otro lado, Bon Jovi se unirá a Maren Morris, Snoop Dogg y otras estrellas en el concierto benéfico Play On: Celebrating the Power of Music to Make Change, que se emitirá el 5 de diciembre.

“No creo que nadie olvide cómo fueron sus vidas entre marzo y setiembre de 2020 (...) Creo que esta es la gripe española de nuevo. Pero ninguno de nosotros, tú y yo o nuestros padres, vivíamos hace 100 años. Entonces, este es ese momento para nosotros. Esta canción no se tratará de hombreras y peinado. Esto marcará un momento en el tiempo “, señaló Jon para la revista Rolling Stone acerca de su canción “Beautiful Drug”.

