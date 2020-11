Susy Díaz aclara su relación Walter Obregón: “No estamos juntos”

Susy Díaz habló finalmente sobre su actual situación sentimental luego de que Walter Obregón asegurara que aún era pareja de la excongresista.

La mamá de Florcita Polo señaló que la distancia y los compromisos laborales le pasaron factura a su romance.

“El que ha dicho que seguimos es él, porque el trabajo nos ha separado y yo siento que no hay una relación porque no estamos juntos. Me fui a Huarmey a vivir con él hace tiempo y no resultó porque es adicto al trabajo y no tenía tiempo para mí”, señaló.

Además añadió que cuando volvió a Lima tuvo más contratos que le coparon el tiempo: “Cuando me vine a Lima, me han salido muchos contratos, así que ahora ya no tengo tiempo para nada”.

En esa línea, manifestó que las relaciones a distancia no funcionan para ella. “Yo no quiero estar yendo y viniendo de Huarmey, así que amor de lejos para mí no funciona”, comentó la excongresista, quien amadrinó el primer Autocinema Temático del Perú, El Túnel, que abrió por todo lo alto sus puertas este último jueves 19 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María.

Sin embargo, Susy Díaz dudó sobre su separación de Walter Obregón, ya que se volvieron a ver.

“Es cierto que él hace poco estuvo por acá (Lima), hablamos, tuvimos nuestro encuentro, pero se regresó a trabajar, así que no sé si estamos o no. La verdad que ni tiempo para pensar en el amor tengo. Estoy algo estresada por tanto trabajo, así que me tomaré unas vacaciones fuera del país. Viajo este sábado y regreso el 26”, acotó Díaz sin aclarar si viajará con el empresario.

