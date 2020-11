Mathías Brivio: “Algunos ven al país como un botín”

Su salida de ‘Esto es guerra’ sorprendió a propios y extraños a inicios del 2020. Mathías Brivio había decidido, tras ocho años, dejar la conducción del reality de mayor audiencia. Ahora no se arrepiente y ya va por el cuarto formato que asume en su nueva casa: Latina. “‘Más vale tarde’ saldrá el 30 de noviembre, después del noticiero ’90 Noche’. Irá de lunes a viernes. Habrá entrevistas en el estudio, reportajes, de todo un poco”, cuenta.

Cuando te fuiste de ‘Esto es guerra’ contaste que te habías perdido el crecimiento de tu hija mayor. Imagino que este horario nocturno te acomoda.

Así es. Me acomoda y me acerca también a mis inicios, el campo de los reportajes, de las notas periodísticas y estoy bastante contento con ello.

Para muchos, tu carrera solo se asocia a ‘Esto es guerra’. ¿Te parece injusto que olviden que eres periodista?

No, no me parece injusto, no lo calificaría así porque es parte de lo que me tocó. Hay niños que empezaron a ver ‘Esto es guerra’ cuando tenían ocho años y ahora tienen 16, y para ellos soy solo el conductor de ‘Esto es guerra’, pero ya tengo 21 años en la televisión y algunos creen que la mitad soy periodista y la mitad conductor.

Cuando pensaste en irte, por las razones conocidas, ¿no hubo intención de América TV de acomodarte en otro horario?

Yo trabajaba para la productora ProTV y conversé con Mariana (Ramírez del Villar) y lo entendió. Todo se dio muy natural. Hubo mucha comprensión de ambas partes. Ahora estoy enfocado en lo que es mi presente en Latina, donde ya tengo casi un año, aunque no parezca por el tema de la pandemia.

Alguna vez dijiste que respetabas las redes sociales y que habías aprendido a vivir con el insulto. ¿Te sigues sintiendo así?

Sí. Hasta el día de hoy las redes sociales son iguales. Hay que tomarlas con pinzas, es una plataforma superimportante en todo sentido, pero no puedes hacer tu vida en función a ellas.

¿Te consideras líder de opinión, has sentido alguna responsabilidad al publicar algo?

No, no me considero líder de opinión. Me considero un personaje público por lo que estoy, obviamente, expuesto. Yo doy mi opinión como Mathías Brivio persona y no como líder de opinión, porque no lo soy.

¿Qué te parecen los últimos sucesos que desencadenaron la muerte de dos jóvenes?

Me parece lamentable que hayan muerto, que la política esté tan distanciada de la gente y que el país siempre sea visto como un botín. Da pena y creo que esto ha sido un sacudón con un trágico costo que son las vidas humanas. Esperemos que a partir de ahora miremos al país con amor y respeto, sobre todo, y me refiero más que nada a los políticos, que empiecen a ver al país con respeto porque constantemente le han faltado el respeto.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.