AMAs 2020: la emotiva presentación de Katy Perry a tres meses de dar a luz

Los American Music Awards 2020 tuvo muchas sorpresas durante la noche del domingo 22 de noviembre. Entre ellas destacó la emotiva presentación de Katy Perry, quien hace tres meses dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

La cantante estadounidense de 36 años regresó a los escenarios con un show que contó con la presencia del músico Darius Rucker.

La famosa artista realizó la versión acústica de “Only love”, tema que pertenece a su disco Smile, que fue lanzado durante la pandemia.

La intérprete de “I Kissed a girl” lució un look causal con zapatos de taco blancos. La performance empezó con el ingreso de Katy Perry a una zona que estaba iluminada por reflectores amarillos, mientras que Darius Rucker le acompañó en parte de la canción.

Su increíble voz terminó por cautivar a los espectadores y en las redes sociales se posicionó como tendencia el nombre de Katy Perry.

Además de “Only love”, la estrella del pop cantó otros de sus éxitos musicales como “Never really over”, “Not the end of the world” y “Roar” en diferentes escenarios.

Este el primer evento al que asiste de forma presencial tras convertirse en madre. Hace unas semanas, fue parte de un concierto virtual para China, donde deleitó a los oyentes con “Not the end of the world” de su último disco.

