The Weeknd canta vendado “In Your eyes” y “Save your tears” en AMAs 2020

La presentación de The Weeknd en los American Music Award 2020 será una de las más recordadas, por aparecer en el escenario con el rostro lastimado y cubierto con vendas para recibir el premio al mejor álbum de R&B, luego de su espectacular performance.

No obstante, cabe precisar que el vendaje facial utilizado forma parte de la estética de su nuevo álbum After Hours y, en realidad, Abel Tesfaye (su nombre real) no está herido.

En su discurso de aceptación por el álbum favorito de Soul/R&B, The Weeknd recordó a Prince, fallecido el 21 de abril de 2016, diciendo:

“La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto Prince. Él es la razón por la que puedo desafiar constantemente el género del R&B. Me gustaría dedicarle este premio”.

En cuanto a su performance, The Weeknd contó con la colaboración del saxofonista Kenny G.

Ambos artistas vibraron con un espectáculo al aire libre desde 6th Street Bridge en Los Ángeles, puente cerrado especialmente para la ocasión.

Caminando entre bengalas y con la introducción de saxo de Kenny G, The Weeknd interpretó “In Your Eyes”, para incluir en la parte final “Save Your Tears”.

Tras volverse tendencia en Twitter, The Weeknd regresará a casa llevando ocho premios AMAs 2020, que incluyen artista del año, video musical favorito (“Blinding Lights”), artista masculino favorito pop / rock, canción favorita - Soul / R & B (“Heartless”) y álbum favorito pop / rock (After Hours).

