Los American Music Awards 2020 EN VIVO se realizará este domingo 22 de noviembre desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles. El evento que premia a los mejores intérpretes de la música contará con la presencia de grandes artistas, como Jennifer López, Katty Perry, Dua Lipa y Maluma.

La presentadora de los AMAs 2020 será la actriz Taraji P. Henson. El reconocimiento a los mejores artistas del año se entrega según su éxito en los Billboard, en un periodo que abarca desde el 27 de setiembre de 2019 hasta el 24 de setiembre de 2020.

La lista de nominados está liderada por The Weeknd y Roddy Ricch, quienes recibieron ocho nominaciones cada uno. Ambos compiten en la categoría de mejor artista del año.

¿Cuándo serán los Premios AMAs 2020?

Los premios AMAs 2020 EN VIVO se llevarán a cabo este domingo 22 de noviembre. El evento contará con todos los protocolos de bioseguridad por la pandemia.

Premios AMAs 2020 EN VIVO: horario

Aquí encontrará las lista de horarios de los American Music Awards 2020 por países:

Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: hora 6:00 p. m.

Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y México DF: hora 7:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Nueva York): hora 8:00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: hora 9:00 p. m.

Inglaterra y Portugal (del lunes 23): hora 0:00 a. m.

Francia, España, Italia y Alemania (del lunes 23): hora 1:00 a. m.

Premios AMAs 2020: canales de transmisión

Los canales para ver los American Music Awards 2020 EN VIVO son la cadena estadounidense ABC, TNT o TNT Series.

¿Cómo ver los AMAs 2020 EN VIVO ONLINE?

Los AMAs 2020 se pueden ver EN VIVO ONLINE a través de las redes sociales de ABC y su canal oficial de YouTube. En esta misma página de La República, también podrás encontrar el minuto a minuto de la premiación.

¿Dónde ver los American Music Awards 2020?

Para saber dónde ver los American Music Awards 2020, solo tienes que ingresar al Twitter o Instagram del canal ABC o del evento musical. Allí se transmitirá EN VIVO la ceremonia completa.

¿Cómo ver TNT EN VIVO ONLINE?

La aplicación TNT GO permite disfrutar en tiempo real de toda la programación de las señales de TNT, TNT Series y Space, incluyendo diversas películas, series y las ceremonias de premiación más importantes del cine y la música. Está disponible en App Store y Google Play.

¿Cómo ver ABC LIVE STREAM?

Para ver ABC LIVE STREAM, se ingresa a la página web oficial del canal ABC. En la opción Watch live, podrás ver la transmisión en vivo del programa.

¿Cómo votar en los American Music Awards 2020?

Las votaciones terminaron el lunes 16 de noviembre. Los fanáticos pudieron votar por sus artistas favoritos a través de Twitter y en el sitio de los AMAs 2020. En el siguiente enlace, se encuentra la guía de votación para los American Music Awards 2020: theamas.com/Vote

¿Dónde se realizará los Premios AMAs 2020?

Los Premios AMAs 2020, uno de los más importantes de América, se celebrarán en el Microsoft Theatre de Los Ángeles este domingo 22 de noviembre.

Premios AMAs 2020: Lista completa de Nominados

Esta es la lista completa de nominados a los American Music Awards 2020:

Artista del año:

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Artista nuevo del año:

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaboración del año:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion: “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch: “Rockstar”

Dan + Shay with Justin Bieber: “10,000 Hours”

Lady Gaga & Ariana Grande: “Rain On Me”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé: “Savage Remix”

Artista Social Favorito:

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video Musical Favorito:

Doja Cat “Say So”

Future ft. Drake “Life is Good”

Lady Gaga y Ariana Grande “Rain On Me”

Taylor Swift “Cardigan”

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista Masculino Favorito (Pop-Rock):

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista Femenina Favorita (Pop-Rock):

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Dúo o Grupo Favorito (Pop-Rock):

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Album Favorito (Pop-Rock):

Harry Styles “Fine line”

Taylor Swift “Folklore”

The Weeknd “After Hours”

Canción Favorita (Pop-Rock):

Lewis Capaldi “Someone You Loved”

Dua Lipa “Don’t Start Now”

Post Malone “Circles

Roddy Ricch “The Box”

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista Masculino Favorito (Country):

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista Femenina Favorita (Country):

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Dúo o Grupo Favorito (Country):

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Álbum Favorito (Country):

Luke Combs “What you see is what you get”

Blake Shelton “Fully loaded: God´s country”

Morgan Wallen “If I know me”

Canción Favorita (Country):

Dan + Shay con Justin Bieber “10,000 Hours”

Maren Morris “The Bones”

Blake Shelton (dúo con Gwen Stefani) “Nobody But You”

Artista Masculino Favorito (rap/hip-hop):

DaBaby

Jugo WRLD

Roddy Ricch

Artista Femenina Favorita (rap/hip-hop):

Cardi B

Nicki Minaj

Semental Megan Thee

Álbum Favorito (rap/hip-hop):

Lil Baby, “My turn”

Lil Uzi Vert “Eternal atake”

Roddy Ricch “Please excuse me for being antisocial”

Canción Favorita (rap/hip-hop):

Cardi B ft Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby ft Roddy Ricch “Rockstar”

Roddy Ricch “The Box”

Artista Masculino Favorito (soul/R&G):

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista Femenina Favorita (soul/R&G):

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

Álbum Favorito (soul/R&G):

Doja Cat “Hot Pink”

Summer Walker “Over It”

The Weeknd “After Hours”

Canción Favorita (soul/R&G):

Chris Brown ft Drake “No Guidance”

Summer Walker “Playing Games”

The Weeknd “Heartless”

Artista Masculino Favorito (Latino):

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista Femenina Favorita (Latina):

Becky G

Karol G

Rosalía

Álbum Favorito (Latino):

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Las que no iban a salir”

Bad Bunny “YHLQMDLG”

Canción Favorita (Latina):

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas XJ Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G y Nicki Minaj “Tusa”

Artista Favorito (Rock alternativo):

Billie Eilish

Tame Impala

Veintiún pilotos

Arista Favorito (adulto contemporáneo):

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista Favorito (inspiración contemporánea):

Lauren Daigle

KING & COUNTRY

Kanye West

Artista Favorito (Música de Baile Electrónica):

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Banda Sonora Favorita (Soundtrack):

Birds of Prey: The Album

Congelado II

Trolls: World Tour

