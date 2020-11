Padres de J Balvin se pronuncian sobre los problemas emocionales de su hijo

Hace unos meses, J Balvin compartió con sus seguidores ciertos detalles sobre su estado emocional. Mediante sus redes sociales, el cantante reveló que nuevamente enfrenta cuadros de ansiedad y depresión.

Ante ello, los padres del cantante urbano hablaron sobre la salud mental de su hijo.

“En este momento está pasando por una crisis y bien dura para la familia”, dijo la madre del artista colombiano en una entrevista para Caracol Radio.

“La depresión y la ansiedad son, podría decirlo, casi como el virus que estamos viviendo en este momento”, añadió.

Asimismo, aseguraron que mantienen una comunicación constante con su hijo a través de las redes sociales.

“Diariamente tenemos un chat familiar donde nos comunicamos constantemente y nos vemos por videochat. Tenemos la opción de utilizar las redes sociales para estar en contacto, lo único que falta es el abrazo y ahora es más difícil por la pandemia”, contaron.

“Josecito nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza”, expresaron.

Finalmente, la madre de J Balvin instó a todos los padres a que apoyen a sus hijos ante este tipo de situaciones.

“Este es el momento para invitar a los padres, al mundo entero en general a que escuchemos a los jóvenes, a todos, esta enfermedad no tiene edad no tiene sexo. A uno no le da porque es más pobre o más rico, es una condición que le da a cualquiera”, expresó la madre.

