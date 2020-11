Mathías Brivio sobre competir con La banda del chino: “Quien ganará será el público”

Mathías Brivio tendrá a cargo un nuevo programa que se emitirá desde el próximo lunes 30 de noviembre durante las noches, por Latina.

En esta nueva etapa, el presentador de Yo soy estará acompañado por Fiorella Retiz, con quien espera liderar la sintonía dentro de su franja horaria.

En conversaciones con La República, el periodista habló de su experiencia en el canal 2 y confesó que lo han recibido “con los brazos abiertos”.

Así también, dio detalles de este nuevo proyecto, donde competirá directamente con La banda del chino, programa que conduce Aldo Miyashiro en América TV.

¿Qué nos traerá esta nueva propuesta televisiva que se estrenará el próximo 30 de noviembre?

Es un programa que saldrá después de 90 Noche. Habrá entrevistas, reportajes, notas informativas y mucho movimiento en el estudio. Será bastante variado.

Hablarán de coyuntura y espectáculo, ¿Cómo definirías a este formato?

Definitivamente. No podemos ser ajeno a eso. Por lo otro, si es que la noticia o cosas de interés están dentro del espectáculo, se dará espacio también.

Más vale tarde se cruzará con Noche de patas los fines de semana, ¿tendrá un horario especial?

Los días viernes no habrán programas. Seguirá emitiéndose Noche de patas.

Compites directamente con La banda del chino, programa que conduce Aldo Miyashiro y lidera el rating a esa hora...

Definitivamente existirá una competencia. Todos los que estamos en televisión sabemos que de eso se trata, de competir. Sin embargo, quien siempre ganará será el público. Les presentaremos una opción más y serán ellos quienes, con su control remoto, decidan qué programa ver .

¿Cuál va a ser ese valor diferencial de Más vale tarde frente a la competencia?

Creo que el valor diferencial se lo vamos a dejar a la gente el lunes 30. Que ellos descubran de qué se trata. Tampoco queremos adelantarnos a lo que vamos a hacer. Que sea una linda sorpresa . Habrá bastante acción, dentro y fuera del estudio.

Estarás al lado de Fiorella Retiz, quien también se encargará de salir a las calles, ¿has tenido la oportunidad de trabajar con ella anteriormente?

No he tenido la oportunidad de trabajar con ella, pero sí la he visto cuando realizaba periodismo deportivo. En Instagram veo que tiene mucha actividad. Se nota que tiene esta facilidad para desenvolverse frente al público, que es lo que buscamos. Ella también estuvo haciendo notas para Al sexto día.

¿Cómo te has sentido en Latina, luego de haber dejado América TV a principios de año?

Me he sentido bastante contento. El canal me abrió los brazos de una manera espectacular. Estoy cómodo en Latina y, la verdad, me hace sentir como en casa. Sobre todo, te escuchan bastante. Las cosas que uno quiere plantear o comentar.

¿Extrañas conducir Esto es guerra?

Cuando doy pasos en mi vida profesional los hago hacia adelante. Estoy agradecido por lo que significó Esto es guerra para mí. Ahora estoy enfocado al 100% en Latina y dedicado a este nuevo proyecto.

Te sumaste a las protestas en contra del gobierno de facto, así como muchos artistas. Para ti, ¿qué tan importante fue la participación de las figuras públicas en las manifestaciones?

Creo que fuimos un respaldo para los miles de chicos que salieron a las calles y los no tan chicos porque también salió gente mayor. Lamentablemente, el costo de estas manifestaciones ha sido demasiado alta y muy dolorosa. Dos personas fallecidas que ya no podrán regresar a su hogar. Nos debe dejar una gran lección: los políticos no deben darle la espalda a la gente y hacer lo que les dé la gana. La población también tiene que hacer un mea culpa. No puede vivir de espaldas a la política ni decir ‘no me interesa’. Por ello, tenemos a los gobernantes que hay. De ambos lados debemos hacer esa mea culpa. Tenemos que interesarnos mucho más.

Hay otros que decidieron quedarse en silencio, ¿Qué piensas al respecto?

No los voy a juzgar. Creo que también les dicen ‘si no conoces el tema, mejor no opines’. Quizá han sentido eso, que no estaban conectados o no entendían lo que sucedía y prefirieron no hablar . Creo que cada uno actúa como piensa que debe actuar.

