Kim Kardashian revela la verdad detrás de “Lost In The World” de Kanye West

El 22 de noviembre, Kim Kardashian publicó en Instagram un cariñoso saludo para su esposo, el rapero Kanye West, por el décimo aniversario de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, su quinto álbum de estudio.

Dicha producción ha sido considerada uno los mejores álbumes del siglo XXI según la revista Rolling Stone, además de estar entre los mejores discos de la década por Billboard.

Aparte del saludo de felicitación, la estrella de Keeping Up with the Kardashians reveló un detalle poco conocido sobre una de las canciones que componen My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

“Para aquellos que no conocen la historia detrás de ‘Lost In The World’, Kanye no pudo encontrar algunas de las letras, pero luego se dio cuenta de que lo había hecho en un poema que me había escrito en la tarjeta que me dio por mi cumpleaños número 30”. señaló la empresaria.

“Tomó el poema que me escribió y lo convirtió en la canción”, manifestó Kim Kardashian e invitó a sus 192 millones de seguidores que posee en Instagram a revisar la tarjeta que Kanye West hizo para ella.

En la imagen, el intérprete de “Gold Digger” se dibuja de forma naif junto a su esposa con el título “Yo y Kimmy”, mientras en la otra hoja se lee “Mejor tarde que nunca” junto a los versos:

“Eres mi diablo, eres mi ángel

Eres mi cielo, eres mi infierno

Eres mi ahora, eres mi para siempre

Eres mi libertad, eres mi cárcel

Eres mis mentiras, eres mi verdad

Eres mi guerra, eres mi tregua

Eres mis preguntas, eres mi prueba”.

