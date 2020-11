Juliana Oxenford: “Dar de lactar es una experiencia difícil y maravillosa”

El 22 de noviembre, Juliana Oxenford compartió con sus 1,5 millones de seguidores en Instagram sus pensamientos sobre lo que significa la lactancia para ella, acompañando su escrito con una fotografía donde se le ve amamantando a su bebé Mateo, nacido el pasado 5 de octubre.

“Dar de lactar a libre demanda implica dormir poco o nada, por lo menos, los cuatro primeros meses. Implica esperar a que tu bebé cierre los ojos unos treinta minutos para aprovechar y comer, bañarte, devolver alguna llamada y darte tiempo para recordar que tú también tienes necesidades”, contó.

“Dar de lactar es un sacrifico que solo una mamá puede hacer. Dar de lactar es una experiencia tan difícil como maravillosa y —en mi caso— no me arrepiento de no haber tirado la toalla con Maria y tampoco ahora con Mateo”, agregó

“Amamantar a tu bebé es un acto de amor que requiere —entre otras cosas— perder todo tipo de comodidad y vergüenza”, aseveró la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana.

Sobre la fotografía con su bebé fruto de su amor con el empresario Milovan Radovic, Juliana Oxenford escribió:

“En esta foto, por ejemplo, tuve que estacionarme y pasar a Mateo a mi asiento para darle teta y calmarle el hambre. ¿Cómo me sentí? Increíble. Nada más mágico que reconocer el poder de tu cuerpo”.

Juliana Oxenford cerró su post en Instagram utilizando el hashtag #DoyTetaFeliz.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.