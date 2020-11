Gillian Anderson: “Interpretar a Margaret Thatcher es desafiante”

Especial para La República

La llamada ‘Dama de hierro’, el personaje que le dio a Meryl Streep el Óscar, vuelve a la ficción, pero esta vez interpretado por Gillian Anderson en la premiada serie sobre la realeza británica ‘The Crown’.

“Es un delicado equilibrio el que se tiene que manejar. Vemos la historia en lo que respecta a la Corona”, dijo la actriz que alcanzó fama mundial en los 90 como la detective Scully en ‘Los expedientes secretos X’.

‘The Crown’ (Netflix) se desarrolla a finales de los setenta, cuando Thatcher se convierte en la primera mujer en ejercer la jefatura del Gobierno británico. Thatcher y la reina Isabel (interpretada por Olivia Colman) forjan una relación que las lleva a descubrir las similitudes que las unen, así como sus notables diferencias.

La primera ministra es una líder que genera polémica, pero toma el timón en una década turbulenta. La temporada inicia con ella ganando las elecciones y transcurre por el cambio de gabinete y la guerra de Malvinas. Para Anderson, unirse al elenco es un acercamiento al cine. “Se asemeja más a un set de cine que al de una serie. En el set hay un respeto muy profundo por el trabajo, que no es algo que se suele encontrar comúnmente en esta industria”.

La actriz norteamericana que domina a la perfección el acento inglés, luego de estudiar teatro en el Reino Unido, es también en otros aspectos una líder: fue una de las primeras actrices en exigir la igualdad salarial con su coprotagonista masculino, David Duchovny en la serie acerca el Departamento de Asuntos Paranormales del FBI.

“Estuve en una posición muy interesante, donde fui capaz de decir páguenme lo mismo o no lo hago, y si no lo hacía ellos no tenían programa. Creo que hay que animarse a hablar cuando algo no es justo”, comentó.

Thatcher fue una figura controversial. Pero la serie abre las puertas a su vida privada, y parece ser menos estricta cuando la vemos en su rol de madre. ¿Cómo viviste esa oscilación entre la esfera pública y privada?

Bueno, hay un episodio que la muestra a Thatcher como madre, donde logramos introducirnos en sus pensamientos cuando su hijo Mark desaparece por algunos días durante el rally París-Dakar y llegamos a ver cómo sus sentimientos por Mark parecen ser distintos a los que guarda en relación con su hija Carol.

También la vemos horneando un pastel para los ministros del gabinete y llegamos a apreciar su hermosa y cercana relación con su esposo Denis. Todos son aspectos de ella que —a menos que hayas visto el último documental de la BBC— no te imaginarías que formaban parte de sus experiencias de vida como mujer en el ojo público.

¿De qué manera influenció la opinión que tenías sobre ella?

Creo que ese documental que te decía definitivamente fue una influencia en la manera en que compuse el personaje. Sabía muy poco sobre Thatcher antes de comenzar mi investigación y tengo una opinión más fundada sobre ella como mujer en lugar de verla solo como la primera ministra que tuvo un efecto monumental en el Reino Unido y más allá, ya sea positivo o negativo.

¿Sientes más presión al asumir el rol de una personalidad icónica?

Sin dudas. Y más con Thatcher que con cualquier otra figura icónica que haya interpretado antes. Tenía una manera muy específica de hablar y de moverse, y dividía a las personas de tal manera que mostrar todos esos aspectos de un personaje así se vuelve todavía más esencial y desafiante.

