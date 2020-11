Yo soy: Ana Kohler es Miriam Cruz en nuevo segmento del programa

La nueva temporada de Yo soy sorprendió a los televidentes al estrenar un nuevo segmento, en el cual llegarán diferentes artistas peruanos para imitar a reconocidas figuras de la industria musical.

Este sábado 21 de noviembre una de las invitadas fue Ana Kohler. Ella se ganó los halagos del jurado con su imitación de Miriam Cruz.

La cantante interpretó la canción “Ta pillao” y generó diversas reacciones en Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Johanna San Miguel y Katia Palma.

Luego de la presentación, los jueces resaltaron su habilidad para imitar fielmente la voz e incluso el acento de la intérprete dominicana.

“Eres una capa, qué increíble cómo has sostenido la nasalidad que no está dentro de tu timbre original. Esos aguditos, el acento, las palabras entrecortadas. Has construido excelente el personaje”, dijo Maricarmen Marín a su colega.

Tras escuchar las críticas, Ana Kohler agradeció a la producción de Yo soy por la oportunidad de volver a los escenarios y se conmovió al hablar sobre la crisis que atraviesan los artistas debido a la pandemia.

“Hoy tengo sentimientos encontrados, son casi 8 meses que no estoy en un escenario. Realmente a lo mejor la gente no lo entiende, pero esto es parte de mí. Yo sin público no sé vivir”, aseguró entre lágrimas.

Luego de su presentación, cada uno de los artistas invitados podrán salvar a un participante sentenciado. Además de la artista, también cantaron Arturo Álvarez y John Kelvin.

