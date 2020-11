Compositores se imponen en los Latin Grammy

Con la frase ‘Sin reguetón no hay Latin Grammy’, hace un año, figuras con gran arrastre en las redes sociales como Maluma protestaron por la ausencia de reguetoneros en las nominaciones. En ese entonces, René Pérez y otros se burlaron de la protesta.

Sin embargo, desde esta edición –liderada por J Balvin, Bad Bunny y Ozuna– la Academia latina incluyó la categoría mejor interpretación de reguetón, pero fueron Residente, ex Calle 13, Natalia Lafourcade, Fito Páez y Alejandro Sanz los que fueron premiados.

Sin referirse directamente a la millonaria industria del reguetón y sin figuras, René Pérez (conocido como Residente) habló de lo mercantilista del oficio. “No esperaba esto. Gracias a la Academia por el premio. Quería dar un mensaje, espero que no me corten: yo creo que el arte no se hizo para hacer historia o establecer récords. Estas no son las olimpiadas de los números, los seguidores en Instagram. Los beats en Youtube no definen el arte tampoco. El arte, para mí, está hecho para que seamos reflejo de todo lo que nos afecta, está hecho para hacernos sentir libres. Digamos lo que sentimos sin miedo, aunque nos cueste la vida”, dijo en una comunicación desde su casa al recibir el galardón a mejor canción del año por ‘René’.

Residente continuó opinando sobre la decisión de grabar ‘Antes que el mundo se acabe’, cuyo video fue lanzado en mayo y reunió a más de 100 parejas alrededor del mundo.

“Nosotros como artistas debemos sentirnos incómodos para obligarnos diariamente a innovar y ser creativos. Y esta noche veo mucho talento y también veo, a veces, en ocasiones, a mucha gente con miedo: miedo a que no los metan en ningún playlist de Spotify, miedo a no sonar en la radio, miedo a no vender. Y en el arte no se puede tener miedo. Esa es la diferencia entre ser únicamente un negociante o un artista. Nosotros somos artistas y nuestra prioridad es hacer arte. Esta canción la hice sin miedo, sin miedo a ser vulnerable frente a ustedes”.

De las principales categorías, Alejandro Sanz se llevó el Latin Grammy como grabación del año por ‘Contigo’; Natalia Lafourcade, el de mejor álbum del año por Un canto por México, Vol. 1. El argentino Fito Páez se quedó con el premio a mejor canción pop/rock por ‘La canción de las bestias’ y a mejor álbum pop/rock por su último trabajo, La conquista del espacio.

Entre los favoritos, Ozuna fue el que recogió más distinciones –J. Balvin tuvo un total de 13 nominaciones– como mejor álbum de música urbana por Colores. Compartió con Rosalía el galardón a mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana, pero las grandes categorías le dieron la espalda.

La ceremonia contó con la participación de la nominada al Óscar por Roma Yalitza Aparicio. La actriz y docente mexicana debutó como conductora y presentó la sección Hecho en México.

