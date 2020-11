Susana Baca afirma que su ahijado resultó herido durante las protestas

Susana Baca habló sobre el accionar de la Policía Nacional durante las protestas y manifestaciones que se llevaron a cabo en los últimos días. En una entrevista contó que uno de sus allegados salió afectado por un perdigón.

La compositora peruana, quien hace poco fue galardonada con un Latin Grammy por su álbum A capella, se comunicó con Canal N y expresó su indignación por los abusos de los agentes hacia los jóvenes.

“Ellos (los policías) tenían que acompañar como hicieron en Cusco, acompañar la marcha, estar al lado de la gente. Ellos también marchaban por los mismos sentimientos, que capaz por sus cargos no podían expresar”, dijo en la conversación.

Segundos después se refirió a aquellos ciudadanos que se vieron afectados por el uso de armas y reveló que su ahijado fue uno de los protestantes que fueron atacados con perdigones.

“Estaban desarmados, hay un joven víctima con tres perdigones en la cabeza, otro con perdigones en la pierna. Un ahijado mío, que yo quiero muchísimo, tiene un perdigón de cinco centímetros incrustado en su pierna, lo han tenido que operar para sacárselo”, detalló.

Finalmente pidió que las autoridades de la institución no nieguen el uso de armas que, según su opinión, quedó evidenciada en las lesiones que presentaron los muchachos.

“No pueden mentir que no dispararon. No nos sigan mintiendo, no se junten a los malos políticos”, expuso Susana Baca.

