Natalia Salas sobre futura llegada de su bebé: “Seré la mamá que se merece”

Natalia Salas se encuentra muy emocionada, ya que dentro de muy poco tiempo se convertirá en madre primeriza. Por ello, este jueves 19 de noviembre utilizó su cuenta de Instagram para compartir un tierno mensaje con todos sus seguidores.

A través de este post, la recordada Andrea de Al fondo hay sitio reveló cómo ha vivido su embarazo a raíz de todo lo ocurrido a lo largo de este 2020.

“Este año viene siendo un sube y baja de emociones para todos, un año de muchos cambios, de mucho aprendizaje. Cada día que pasa estoy más cerca a ser mamá, seremos papás, vamos a tener nuestra propia familia, (lo cual) me emociona, me asusta, me vuelve a emocionar”, señaló en Instagram.

En su post, Natalia Salas hizo énfasis en que tanto ella como su novio Sergio Coloma se esforzarán al máximo para hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para su bebé.

“Los últimos días han sido duros, pero tengo fe, mucha fe en que saldremos adelante. Esperamos a nuestro hijito con mucha ilusión y amor. Nos morimos de ganas de hacer de su mundo uno hermoso y depende de nosotros como papás. Nos vamos a esforzar mucho por criar un niño de bien, amoroso y respetuoso. No hay día en que no agradezca por los dos chicos de mi vida: mi Sergio y mi Leandro, mis buenos chicos. Los amo con todo el alma y seré la mamá y compañera que ambos se merecen”, finalizó la actriz de 33 años en Instagram.

