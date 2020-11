Latin Grammys 2020: Pitbull y su homenaje a profesionales de primera línea

La última edición de los Latin Grammys fueron el escenario de grandes momentos que quedarán grabados en la historia de la música latina. Uno de ellos fue el emotivo homenaje a los profesionales de primera línea que combaten la COVID-19.

Durante los premios, que se realizaron sin público en una emisión sin precedentes debido al coronavirus, se llevó a cabo un musical protagonizado por Pitbull junto a un singular grupo de músicos.

El cantante interpretó “I believe that we will win”, tema con el que quiso enviar un mensaje de esperanza al mundo y a todas las personas afectadas por la enfermedad.

Sin embargo, Pitbull no actuó solo sobre el escenario de los Latin Grammy 2020. El rapero estuvo acompañado por la agrupación musical Band of Frontline Workers, la cual está integrada por un comandante policial, una médica y dos capitanes del departamento de bomberos.

Del mismo modo, el coro estuvo conformado por dos enfermeros, una obstetra, una sargento, y un bombero.

“Yo no puedo imaginar un mundo sin música pero, sin ellos, de verdad que no hay música”, fueron las palabras del intérprete sobre la importancia que tiene el trabajo de los profesionales de primera línea en la actual lucha contra la pandemia.

Luego de sus palabras iniciales, el intérprete de “International love”, presentó uno a uno a los miembros de la banda.

Al finalizar su actuación, Pitbull agradeció al público presente en el American Airlines Arena de Miami y acto seguido volteó para aplaudir a todos sus acompañantes.

