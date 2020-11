Latin Grammy 2020: Residente gana a Mejor canción y da potente discurso

Los Latin Grammy 2020 galardonaron a “René” de Residente como la Canción del año. El cantante puertorriqueño recibió este premio luego de imponerse frente a éxitos de Maluma, Camilo, Alejandro Sanz, Kany García, entre otros.

Desde Puerto Rico, el intérprete envió un potente discurso sobre el significado de ser artista y la importancia de sentirse libre al hacer música.

Para René Pérez, “el arte no se hizo para ‘hacer historia’ o establecer récords”. Aseguró que las cifras que alcanza un músico en las plataformas digitales no lo convierte en el mejor de todos.

“Estas no son las olimpiadas. Los números, los seguidores en Instagram, los hits en Youtube no definen el arte tampoco. El arte está hecho para que seamos reflejo de todo lo que nos afecta, esta hecho para hacernos sentir libres y digamos lo que sentimos sin miedo, aunque nos cueste la vida”, expresó.

Recomendó a sus colegas a no enfocarse en vender más ni a ver al arte como a una mercancía. “Nosotros como artistas debemos sentirnos incomodos para obligarnos diariamente a innovar y ser creativos”, agregó.

“Esta noche veo mucho talento pero también veo mucho miedo. Miedo a que no los metan en ningún playlist de Spotify, miedo a no sonar en la radio, miedo a no vender. Y en el arte no se puede tener miedo. Esa es la diferencia entre ser únicamente un negociante o un artista. Nosotros somos artistas y nuestra prioridad es hacer arte”, mencionó.

Sobre “René”, su galardonada canción en los Latin Grammy 2020, Residente confesó que la escribió “sin miedo a ser vulnerable”. Dedicó el premio a sus amigos de la zona Trujillo Alto, en Puerto Rico, donde creció.

