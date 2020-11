Karol G cumplió su sueño de llegar como princesa a los Latin Grammy 2020

Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, causó furor con su llegada a la gala de los premios Latin Grammy 2020, realizada el último jueves 19 de noviembre. La intérprete del género urbano cumplió su sueño de “llegar como una princesa” a una alfombra roja y expresó su emoción a través de las redes sociales.

Vía Instagram, la cantante colombiana recordó cuando soñaba con tener éxito en la música y veía en la televisión a sus artistas favoritos en importantes eventos. Tras varios años de trabajo, la intérprete de “Bichota” ha logrado alcanzar la fama internacional, llegando a convertirse en una de las artistas latinas femeninas más importantes del género urbano.

“Escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal, no sé si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mí, se trata de cumplir sueños... Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños”, confesó Karol G en su red social, tras llegar a la alfombra roja de la gala, vistiendo un vestido largo de color rosado.

La artista de 29 años interpretó su éxito “Tusa” en los escenarios del evento que premia lo mejor de la música latina, pero esta vez, sin la colaboración de la rapera Nicki Minaj. “Con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marcó a toda una generación”, comentó la reguetonera acerca de su reciente presentación.

Karol G aconsejó a sus seguidores a seguir sus sueños y trabajar en ellos sin importar lo que piense el resto. “Ustedes quienes ahora ven televisión y sueñan en grande, amen el proceso, que el sufrimiento de hoy es la experiencia de mañana, crean en sí mismos, el futuro es de ustedes y vale la pena arriesgarse. Todo el mundo tiene una opinión, pero sigue solo la que te hace feliz a ti”, finalizó.

