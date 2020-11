Camilo vive uno de los mejores momentos de su vida artística, pues fue reconocido con el premio Latin Grammy en la categoría mejor canción pop por su tema “Tutu”. El artista colombiano compartió su emoción con sus fanes y les dedicó un emotivo mensaje por medio de las redes sociales.

“Me preguntaban si después de ganar el Grammy me sentía como un campeón y al responder me di cuenta de que me sentía un campeón antes de ganármelo, me sentía un campeón llegando a los ensayos, dándome cuenta de que estoy cantando canciones que me hacen feliz, para personas que amo”, comentó Camilo horas después de haber recibido el ansiado gramófono.

“Dios está usando mi carrera para su propósito y en esa medida Tribu, ya somos campeones y ahora con un Grammy Latino ¡Qué felicidad!”, añadió en sus historias de Instagram, donde también publicó algunas fotografías de su importante noche.

El artista de 26 años también dedicó el nuevo logro a su esposa Evaluna Montaner, a quien mencionó en su discurso tras ser anunciado como ganador. “Gracias a mi esposa, que creía y cree en mí en todas las circunstancias posibles”, comentó muy emocionado.

Camilo logró superar a los artistas Raquel Sofía, Juanes ft. Sebastián Yatra, Pablo Alborán y Ximena Sariñana, quienes estuvieron nominados en la misma categoría. “Es el premio al trabajo en equipo, la honestidad, la transparencia. Hago la música en familia”, apuntó en el detrás de cámaras de la gala.

