Susana Baca recibe homenaje en Univisión por su trayectoria artística

Susana Baca ha recibido un merecido homenaje por su carrera artística en el programa Despierta América del canal internacional Univisión.

En dicha cadena, mencionaron la reciente nominación de la cantante a los premios Latin Grammy 2020, por su álbum musical A capella, que grabó durante los días de cuarentena por la COVID-19.

Entre los temas que destacan en este disco están: “Cardo o ceniza”, “Cariñoso”, “Negra presuntuosa” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. La cantante compite contra otros candidatos como los colombianos Gaiteros de Pueblo Santo, Quinteto Leopoldo Federico, entre otros.

“Quiero agradecerles a todos por los abrazos y afectos que me han hecho llegar por esta nominación al Grammy Latino. Me agarra desprevenida, pero me hace sentir que de alguna manera mi canto y mi sentimiento forman parte de la alegría de todos. Les agradezco infinitamente su confianza en mí, ustedes son parte fundamental de mi canto y su razón. Sin ustedes no cantaría igual”, expresó la intérprete, cuando recibió la noticia de su nominación.

Susana Baca, anteriormente, ya ha ganado un premio Latin Grammy, estos son otorgados por La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Además, entre los peruanos nominados están Araceli Poma y el conjunto Afro-Peruvian Jazz Orchestra.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.