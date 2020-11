Susana Baca se convirtió en la ganadora del Latin Grammy 2020 en la categoría mejor álbum folclórico, gracias a su disco A capella.

El premio a la reconocida cantante y compositora le fue otorgado la tarde de este jueves 19 de noviembre, durante la previa a la ceremonia oficial del evento organizado por la Academia Latina de la Grabación.

A Capella está conformado por 17 temas, los cuales tuvieron la peculiaridad de ser grabados durante la cuarentena que pasó la exministra de Cultura en su domicilio en Cañete, su tierra natal.

Este año, Susana Baca se enfrentó en la categoría mejor álbum folclórico de los Latin Grammy 2020 a artistas de talla internacional: los colombianos Gaiteros de Pueblo Santo y su disco Historias cantadas; Toño García: el último cacique de Los Gaiteros de San Jacinto; Quinteto Leopoldo Federico con Quinteto con voz y al grupo mexicano Tierra adentro con Aguije.

Susana Baca agradeció nominación a los Latin Grammy 2020

Al enterarse que fue nominada al Latin Grammy 2020, Susana Baca envió un comunicado para agradecer a todas las personas que han apoyado su carrera artística a lo largo de los años.

“Quiero agradecerles a todos por todos los abrazos y los afectos que me han hecho llegar por esta nominación al Grammy Latino. Me agarra desprevenida, pero me hace sentir que de alguna manera mi canto y mi sentimiento forman parte de la alegría de todos. Les agradezco infinitamente su confianza en mí, ustedes son parte fundamental de mi canto y su razón. Sin ustedes no cantaría igual”, manifestó la intérprete de éxitos como “María landó” o “Negra presuntuosa”.

