Selena Gómez: “Me siento afortunada de poder hablar de la inmigración”

A sus 28 años, la otrora chica Disney Selena Gómez, cantante convertida en una exitosa productora de televisión y cine, recibió uno de los premios más importantes de los Grammy Latinos, el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment (Damas líderes del entretenimiento). “Tener el reconocimiento de la Academia Latina de Grabación es un honor, dada mi herencia latina. Me siento afortunada por tener una plataforma desde la que puedo hablar de inmigración, racismo, salud mental y animar a otras personas a alzar su voz”, sostuvo la también actriz.

Gómez tiene un lugar importante en la creación de contenidos desde que estrenó la serie ‘Por 13 razones’. La estrella se aventuró a llevar la producción ejecutiva de esta popular y polémica serie que adapta la novela homónima sobre el suicidio y el acoso. La crítica le fue favorable y su protagonista, Katherine Langford, fue nominada a los Globos de Oro. “Siento la obligación de hablar y crear conciencia sobre asuntos que me importan, además de escuchar a otros”, dice.

Como cantante, ha vendido más de 145 millones de sencillos a nivel mundial, ha cantado con intérpretes de la música urbana como Tainy y J Balvin en ‘I Can’t Get Enough’, pero también versionó el éxito de la banda de new wave Yazoo, el conmovedor ‘Only You’ para ‘Por 13 razones’. Selena invitó a sus “hermanas latinas” a reconocer el “potencial que tenemos para ser creadoras de cambio. De una manera poderosa… Porque sí, sí se puede. No podemos quedarnos callados, tenemos que luchar por la inclusión”.

En el 2019, estrenó el documental Living Undocumented (Viviendo indocumentado) en Netflix, con lo que capturó la historia de sus padres mexicanos. “La vergüenza, la incertidumbre y el miedo que vi en mi propia familia. Pero también capturó la esperanza, el optimismo y el patriotismo”, dijo en ese entonces, y en los Grammy agregó: “Depende de nosotros empoderarnos y luchar por la inclusión”.

