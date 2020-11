Matthew McConaughey revela sus deseos de convertirse en gobernador de Texas

Matthew McConaughey habló de sus intenciones de pertenecer a la política durante una entrevista de radio con Hugh Hewitt.

El ganador del Oscar, quien publicó un libro donde habló de los abusos sexuales que sufrió durante su adolescencia, no descartó la idea de cambiar de rumbo.

Matthew McConaughey fue consultado por el presentador si se postularía como gobernador de Texas u otro cargo político. La estrella de Hollywood señaló que estaba indeciso, pero no lo descartó. Cabe mencionar que el protagonista de Dallas Buyers Club nació y se crió en dicho estado antes de mudarse a Los Ángeles y empezar su carrera en la industria cinematográfica.

“Quiero decir que eso no dependería de mí. Dependería más de la gente que de mí (…) La política me parece un negocio roto en este momento. Cuando la política redefina su propósito, podría estar mucho más interesado”, comentó.

Asimismo, Matthew McConaughey explicó su filosofía política como “estar detrás de los valores personales para volver a unir nuestros contratos sociales entre nosotros como estadounidenses”.

Aunque no descarta del todo inclinarse en algún momento por la política, el actor se cuestionó: “Todavía me pregunto cuánto se puede hacer realmente en política, y no sé si la política es mi vía para lograr lo que quizás estoy mejor equipado para hacer”.

De esta manera, Matthew McConaughey se suma a las celebridades que han coqueteado con los cargos políticos en Estados Unidos. Arnold Schwarzenegger se desempeño como gobernador de California, Clint Eastwood fue alcalde de Carmel y Jesse Ventura participó como gobernador de Minnesota.

