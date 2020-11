Mario Irivarren se pronuncia tras ser captado besándose con Vania Bludau

Mario Irivarren y Vania Bludau llamaron la atención de todos sus fans después de que se hicieran públicas una serie de imágenes en las que ambos aparecían besándose.

Tras la difusión de estos videos en el Instagram de Rodrigo González, las cámaras de América Espectáculos abordaron al integrante de Esto es guerra para que aclarara cuál es el vínculo que tiene con la modelo.

“No doy detalles de mi vida, pero tampoco vivo escondido. No estoy haciendo nada malo, soy un joven soltero. Yo disfruto mi vida, no me oculto. Lo que se ve no se pregunta”, fueron las palabras del chico reality al ser consultado sobre el tema. “Ha sido un gran año para mí, en lo personal y en lo laboral”, añadió en otro momento.

Mario Irivarren detalló, además, que irá a Miami a pasar el Año Nuevo. Sin embargo, precisó que tenía planeado este viaje mucho antes de que Bludau llegara a Lima. “Las cosas se han dado así. El pasaje a Miami lo compré desde antes, son las coincidencias de la vida”, expresó.

El pasado miércoles 18 de noviembre, mismo día en que se difundieron las imágenes del beso entre Vania Bludau y Mario Irivarren, la modelo viajó de regreso a Miami, ciudad en que reside de manera permanente.

Vania Bludau negó relación con Mario Irivarren

Hace tan solo unos días, Vania Bludau aseguró que tenía solo una amistad con Mario Irivarren, al ser consultada sobre los rumores de un romance entre ambos.

“Quedamos en salir e ir a comer. Jamás nos ocultamos porque no estábamos haciendo nada malo. Fue en una reunión de patas, no sé por qué tanto escándalo”, aseveró al diario El Popular.

