Magdyel Ugaz pide cuidar la salud mental tras crisis política

Magdyel Ugaz usó sus redes sociales para reflexionar sobre la importancia de la salud mental tras la crisis política que atraviesa nuestro país.

Como se sabe, muchos artistas alzaron su voz en protesta por los asesinatos de dos jóvenes y las decenas de heridos que dejó la represión policial en las marchas contra Manuel Merino.

Magdyel Ugaz quiso ir más allá y enfocarse en cómo esto afectó a la población, ya que fue testigo de la represión y violencia.

La actriz de De vuelta al barrio recurrió a su cuenta oficial de Instagram para enviar un motivador mensaje a sus seguidores.

“¿Cómo estás? Es una pregunta que me he hecho a mí misma estos últimos días. Y la respuesta fue: triste, ansiosa, frustrada e impotente. Y pues, esos sentimientos siguen, la tristeza está en mí y en todo un país. Pero también hay luz, también hay esperanza. Me puse a pensar en lo importante que es cuidarme, cuidar mi salud emocional para poder así cuidar a los que amo y seguir luchando por nuestro país”, empezó Magdyel Ugaz.

“Y esa es la invitación que te hago. Hoy te invito a que cuides tu salud emocional para estar fuerte y podamos seguir juntos empujando este coche llamado Perú. Nos falta aún camino por recorrer, pero al final de este, hay una luz que veo brillar desde acá. Cuídate y te mando un abrazo fuerte”, agregó.

Los seguidores Magdyel Ugaz le agradecieron por hablar de la salud mental en tiempos de crisis.

“Te felicito por esa constante lucha en que estás enfocada. El Perú requiere más chicas como tú”, “Eres inspiración”, “He dejado de seguir a tantos mediáticos, menos a personas valiosas como tú”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la actriz.

