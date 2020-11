Latin Grammy 2020 EN VIVO | Este jueves 19 tendrá lugar una nueva edición de la entrega de premios Latin Grammy, que reconoce a los mejores exponentes de la música latina de diversos géneros. Nombres como Juan Luis Guerra y Residente han estado entre los más laureados en la historia de estos galardones.

No obstante, también existen muchos artistas que gozan de gran popularidad y reconocimiento, pero que jamás pudieron ganar un Latin Grammy, pese a estar nominados en más de una ocasión. Aquí repasamos algunos de ellos.

¿Cuándo serán los Grammy Latino 2020?

Los Latin Grammy 2020 inician en Perú desde las 8:00 p. m. y en Estados Unidos a partir de las 7:00 p. m. (hora del centro). Este evento, que será totalmente online, no tendrá alfombra roja debido a la pandemia del coronavirus.

¿Dónde ver los Grammy Latino 2020?

Este evento será transmitido EN VIVO por Univisión para los Estados Unidos y Puerto Rico, y por TNT para toda América Latina. Asimismo, la transmisión para España correrá a cargo de Movistar+.

¿Cuáles son los artistas qué han sido nominados y nunca han ganado un Grammy Latino?

Victor Manuelle

El ‘Sonero de la juventud’ fue nominado en tres ocasiones en la categoría de mejor álbum de salsa: 2006, 2008 y 2015. Sin embargo, no ganó en ninguna de ellas. Este año, él aspira a romper esa mala racha con su disco Memorias de Navidad.

Chayanne

Este exitoso cantante puertorriqueño tiene varios premios y reconocimientos en su haber, pero ningún Latin Grammy. En 2006 fue nominado a mejor álbum del año, mejor álbum vocal pop masculino del año y mejor video musical versión corta, pero no consiguió ni un gramófono. Tampoco logró el premio de mejor video musical tres años antes.

Aleks Syntek

El cantautor mexicano también fue nominado en varias ocasiones a los Latin Grammy, pero hasta ahora no ha podido salir victorioso en ninguna. Esto no le ha impedido de presentar todo su talento en este evento, como pasó en las ediciones de 2010 y 2013.

Enrique Bunbury

Al igual que Syntek, este músico español tuvo varias nominaciones, no ganó en ninguna y aun así destacó con su arte en el homenaje a Caetano Veloso durante la edición de 2013.

Paulina Rubio

La exitosa carrera de más de dos décadas de la ‘Chica dorada’ no cuenta con un Latin Grammy. Sus populares discos Paulina y Pau-latina fueron nominados, pero no lo consiguieron. No obstante, la artista ha tenido destacadas participaciones en el escenario de estas premiaciones.

Joaquín Sabina

La colaboración del artista español con Juanes le valió dos nominaciones en 2012 por las categorías de grabación del año y canción del año. No consiguió ningún gramófono, pero su larga carrera siguió cosechando lauros.

Prince Royce

Desde el 2010, este exponente de la bachata ha sido nominado en 13 ocasiones a los premios Latin Grammy, pero no resultó premiado en ninguna, pese a haberse hecho con varios otros premios, como los Billboard Latinos y los Premios Lo Nuestro.

Belinda

La cantante mexicana fue nominada al Latin Grammy en 2002 con Cómplices al Rescate como mejor artista grupero y en 2007 obtuvo otras dos nominaciones por canción del año y mejor álbum pop femenino. Pese a no conseguir ninguno, tuvo importantes participaciones en el escenario de este evento y recogió galardones en varios otros.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.