Esto es guerra: Angie Arizaga revela que tiene dos hernias en la zona lumbar

Su permanencia en Esto es guerra está en ‘jaque’. El último lunes 1 de noviembre, Angie Arizaga se lesionó mientras competía en uno de los circuitos del reality.

Por dicho motivo, fue retirada del programa y se perdió la semifinal. En su reemplazo ingresó Tepha Loza para complementar al equipo.

En conversaciones con América Espectáculos, la competidora se quejó de los dolores lumbares que aún continúan. Incluso, aseguró que han vuelto más graves, por lo que decidió someterse a una resonancia para saber el motivo.

“Me hice varios exámenes, pero nunca me hice una resonancia. Entonces aproveché esta semana porque ya era tanto el dolor. He estado con terapeuta, con pastillas, me pongo medicamentos a la vena porque de verdad el dolor que puedo sentir en la lumbar es muy fuerte”, comentó.

Respecto a los resultados, la modelo sorprendió al revelar el diagnóstico. “Con la resonancia, que fue lo más completo que me hice, me entero de que tengo dos hernias”, dijo la chica reality.

Angie Arizaga evalúa poder llegar a la final, debido a estas afecciones. “Lo que me ha dicho el dolor es que con tratamiento se puede ir el dolor. Ya no puedo hacer fuerza, pero voy a buscar la manera de poder estar en estado normal”, comentó.

Respecto a las operaciones, ella no descarta la posibilidad. “No quiero pensar en operaciones, por lo menos no ahora porque dicen que sí tienen que ser operadas, pero primero voy a estar con este tratamiento que estoy haciendo, con terapias y unos complementos, para poder estar mejor”, finalizó.

