Daniela Darcourt y Vania Bludau recuerdan a Legarda en su cumpleaños

Legarda habría cumplido 31 años el miércoles 18 de noviembre y, en su día, algunas figuras del espectáculo local se tomaron un momento para recordar al cantante colombiano.

Daniela Darcourt usó sus historias de Instagram para conmemorar al joven. La salsera compartió un clip de un trabajo que realizó con Fabio Andrés Legarda Lizcano.

“El cielo está de fiesta hoy. Feliz cumpleaños, amigo mío, Legarda”, escribió la artista peruana.

Daniela Darcourt comparte recuerdo con Legarda. Foto: captura Instagram

El video original pertenece al colombiano, quien en ese tiempo escribió lo siguiente: “Enseñándole a Daniela Darcourt el swag”.

Por su parte, Vania Bludau también le dedicó tiernas palabras al joven con quien alguna vez salió.

“Happy bday Taramumbay (en referencia a Legarda)! Un beso al cielo”.

Vania Bludau recuerda a Legarda en su cumpleaños. Foto: captura Instagram

Del mismo modo, Leslie Shaw, con quien Fabio Andrés Legarda Lizcano grabó la canción “Volverte a ver”, usó sus historias de Instagram para compartir una foto de su amigo.

En tanto, Daniela Legarda, hermana del cantante, le dedicó un sentido mensaje por su día.

“Feliz cumpleaños a mi ángel que me acompaña a todos lados. Te amo, te amo con todo mi corazón. No hay un día que pasa que no pienso en ti. Me siento tan afortunada de tener una familia tan hermosa como la mía y tener a cada uno de ustedes en los momentos altos y bajos de mi vida”, escribió.

Como se recuerda, Legarda perdió la vida el 7 de febrero de 2019 durante un tiroteo en Colombia. Una bala perdida impactó su cabeza.

Tras la trágica noticia, Fabio Legarda, papá del cantante, pidió justicia y más seguridad.

“Legarda, iluminas nuestras vidas con tu recuerdo, gracias por tanto amor”, escribió el señor en su red social.

La publicación estuvo acompañada de una imagen del artista en un playa.

